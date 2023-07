Grandios in Monaco

Der als Außenseiter gehandelte Franzose Maurice Trintignant hatte sich in einem Ferrari 625 auf dem entfernten neunten Platz qualifiziert und lag weit zurück. Dann gab Fangio auf, und Moss ebenfalls. Damit übernahm Ex-Ferrari-Mann Ascari die Führung, bevor er nach dem Tunnel die Schikane überrollte, sein Lancia – im spektakulärsten Unfall der Monaco-Geschichte – durch die Strohballen und Sandsäcke krachte und im Hafenbecken landete. Das Auto ging sofort in einer Dampfwolke unter. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise schwimmend in Sicherheit bringen. (Der arme Ascari sollte vier Tage später bei Testfahrten in Monza tödlich verunglücken).

Nach dem Ausfall von Ascari übernahm ein überraschter Trintignant in seinem Ferrari mit Außenseiterchancen die Führung und gewann sein erstes Formel-1-Rennen. (Er sollte 1958 in Monaco erneut gewinnen, sein zweiter und letzter Grand-Prix-Sieg in einer 14-jährigen F1-Karriere – erstaunlich lang für eine so gefährliche Ära. 2005 starb er im Alter von 87 Jahren).

Ferrari sollte in Monaco 20 Jahre lang nicht mehr gewinnen. Sein Triumph 1975 war der erste Rennsieg in Niki Laudas Weltmeistersaison und zugleich der erste Sieg für den neuen Ferrari 312 T. Mit Upgrades sollte die 312 T-Serie 27 Rennsiege, drei Fahrermeisterschaften (1975, 1977 und 1979) und vier Konstrukteurstitel einfahren.