Magie in Marbella: Der Ferrari 296 GTS

Am Ende des Tages, nach einem sonnenverwöhnten Mittagessen im großen Country House der Rennstrecke, gestand mir einer der Teilnehmer: "Es ist schwierig auszudrücken, was man am Steuer eines Ferraris empfindet, weil man oft keine Worte findet, wenn einen die Emotionen überwältigen. Aber es waren zwei unvergessliche Tage, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden, und ich werde bis ins kleinste Detail davon erzählen können. Es war ein einzigartiges und echtes Ferrari-Erlebnis."

Sofort kam mir ein Zitat des berühmten Genies aus Málaga, den ich eingangs schon erwähnt habe, in den Sinn: "Handeln ist der grundlegende Schlüssel zu allem Erfolg." Eines kann ich Ihnen versichern: Wir hatten in diesen unvergesslichen Tagen genügend „Action“ - also Handeln in gesteigerter Form. Vielleicht lässt sich der Erfolg an dem breiten Grinsen festmachen, das ich auf den Gesichtern der Kunden sah, als sie aus dem Auto stiegen.