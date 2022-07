Als er einmal angefangen hatte, Ferraris zu kaufen, stellte er fest, dass er nicht mehr damit aufhören konnte. „Es ist ein Virus“, sagt er mit einem sanften, wohlwollenden Lachen. Am derzeitigen Ende eines Zeitraums von sechs Jahrzehnten, in dem er mehr als achtzig Ferraris erwarb, steht sein neuester Kauf, ein 812 Competizione, wobei ein 296 GTB bereits bestellt ist. In der Anfangszeit verkaufte er andere Hochleistungsmarken, um sein Ferrari-„Projekt“ zu finanzieren. „Ich habe sie geopfert, um die ‚Sammlung‘ aufzubauen, die Mister Ferrari vergessen hat, zu erstellen“, lacht er.





Nur das Wort ‚Sammlung‘ vermeidet er entschieden. Für diesen Schweizer Gentleman mit ruhiger und sanfter Stimme, der höflich Vornamen vermeidet, sich eher auf ein ‚Mobiltelefon‘ als auf ein ‚Handy‘ bezieht und dessen englische Umgangssprache sich liebenswert darauf erstreckt, sich selbst als „old geezer“, also als „alter Knabe“, zu bezeichnen, hat das Wort ‚Sammlung‘ zu sehr den Beigeschmack von Kommerzialisierung und Investitionen.





„Ich nannte es mein ‚Projekt‘. Ich hätte nie gedacht, dass ich reich werden würde“, sagt er. „Es war für die Kultur. Das Auto ist ein sehr wichtiger Teil der modernen Kultur. Für mich hat es die Welt verändert, es hat die Art und Weise verändert, wie sich Menschen fortbewegen, wie sie leben. Ich liebe Autos einfach.“