In seinem zweiten Jahr an der Mittelschule sah Koichi Hoya zum ersten Mal einen Ferrari in einem japanischen Buch mit dem Titel ‚Sportwagen der Welt‘. „Ich konnte meine Augen nicht von der langnasigen Berlinetta abwenden“, erinnert er sich. Das war zu einer Zeit, als Ferrari in Japan noch nicht sehr bekannt war. In dem Moment jedoch, als er auf dieses Bild eines Prototyps des 250 GTO stieß, wurde er zu einem Autoliebhaber und insbesondere zu einem Ferrari-Liebhaber.