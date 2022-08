Sowohl sein 488 Pista Spider als auch sein Portofino wurden im Tailor Made-Prozess maßgefertigt. Letzterer „wurde von der australischen Renngeschichte inspiriert“ und ist mit einem seitlichen Streifen versehen. Anstelle einer Innenausstattung aus Leder entschied er sich für Kvadrat Gloss Canvas. „Das ist ein hochwertiger Stoff, der seine Farbe ändert, wenn er aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird.“





Aber von all seinen Autos hängt er am meisten an seinem 488 Pista Spider. „Wahrscheinlich, weil ich so viel Mühe in das Design gesteckt habe.“ Er besuchte die Tailor Made-Spezialisten in Italien und entschied sich für ein maßgefertigtes Interieur aus Alcantara mit passenden Akzenten in dem einzigartigen Farbton der Karosserie: Kirk Orange. „Das ist ein dunkler Orangeton, eine Art gebranntes Orange“, erklärt er. „Von der Bestellung bis zur Auslieferung des Autos sind wahrscheinlich drei Jahre vergangen.“ Kirk weist auf seine detaillierte ‚Specs Plate‘ hin – eine Tafel, die die Spezifikationen des Autos auflistet – und sagt: „Ich bin wirklich stolz darauf, es ist eines der Pista-Modelle mit den meisten Spezifikationen überhaupt.“ Nächstes Jahr will er einen 812 Competizione individuell gestalten.





Er legt gerne selbst Hand an und das erstreckt sich auch darauf, dass er seine geliebten Modelle eigenhändig wäscht. „Ja, das mach ich! Am Sonntagmorgen gehe ich dort mit dem Hund hin. Es gibt nichts Besseres an einem schönen sonnigen Tag, als das Auto rauszuholen und zu waschen.“





Graeme Kirks wunderbare Besessenheit besteht auch in ihrem fünften Jahrzehnt fort.