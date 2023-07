LEUCHTENDES BEISPIEL

Text: Chris Rees



OK, also Ferrari-Formel-1-Autos brauchen keine Scheinwerfer. Aber wenn man einen straßentauglichen Sportwagen fährt, ist es lebenswichtig, dass man die Straße Tag und Nacht, bei jedem Wetter klar im Blick hat. Und wie in jedem Bereich der Technik hat Ferrari stets ein Maximum in Design, Forschung und Entwicklung investiert, um – buchstäblich – den weiteren Weg zu beleuchten.

Seit dem allerersten Ferrari, dem 125 S von 1947, haben die Ingenieure und Designer von Maranello immer wieder neue Innovationen herausgebracht. Bereits 1953 wiesen sportliche Ferrari-Modelle wie der 500 Mondial und der 340 MM aus Gründen der Aerodynamik und des Schutzes verdeckte Scheinwerfer auf. Viele straßentaugliche Modelle des Cavallino Rampante folgten diesem Beispiel, darunter der 250 GT California mit seinen sanft geformten, umhüllten Scheinwerfern, sowie auch der berühmte 365 GTB4 ‚Daytona‘ mit seinen Plexiglas-Augen. (Der ‚Daytona‘ wechselte 1971 bekanntermaßen aufgrund von Änderungen in den US-Vorschriften zu einziehbaren ‚Pop-up‘-Scheinwerfern.)