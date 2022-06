Es ist nicht das erste Mal, dass Ferrari einen GUINNESS WORLD RECORDS-Titel erhält, aber es ist wahrscheinlich der strahlendste Eintrag. Im Jahr 2012 versammelten sich 964 Ferraris in Silverstone und gewannen so den GUINNESS WORLD RECORDS-Titel für die längste Ferrari-Parade der Welt. Natürlich gibt es auch die zahlreichen Rennrekorde: „Die meisten Titel in der Formel Eins-Konstrukteurswertung“ und „Die meisten Teilnahmen eines Konstrukteurs beim Großen Preis der Formel Eins“, um nur zwei zu nennen.





Um den Meilenstein der 75 Jahre seit der Gründung des Unternehmens durch Ferrari zu feiern, wurde die Fiorano-Rennstrecke als perfekter Ort für die grandiose LED-Show ausgewählt: ein leuchtendes Statement für die Leidenschaft, die Enzo an zahllose Fahrer und Fans überall auf der Welt weitergegeben hat.