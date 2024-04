Es werde L(e)icht

Auch die Karosserie des 166 MM wurde nach der innovativen neuen Superleggera-Methode (oder Superlight-Methode) gebaut. Die vom Mailänder Karosseriebauer Touring entwickelte und erstmals in Flugzeugen eingesetzte Superleggera-Bauweise nutzte Rohre mit geringem Durchmesser, um die Karosserie zu formen. Zur Erhöhung der Festigkeit wurden sie mit Leichtmetallplatten verkleidet.

Im Laufe seiner bewegten Geschichte war Ferrari ein Pionier im Leichtbau, von der Superleggera-Bauweise der Nachkriegszeit bis zur heutigen Carbonfaser. Und die Marke hat sowohl auf der Rennstrecke als auch bei den Straßenautos für Innovationen gesorgt.

Die frühen 308 GTBs aus 1975 verwendeten Fiberglaskarosserien und wogen knapp über 1000 kg. (Spätere Modelle nutzen konventionelleren Pressstahl und Aluminium.)

Der legendäre Ferrari GTO aus 1984 war eines der ersten Straßenautos, das in Anlehnung an die Formel 1 in großem Umfang Verbundwerkstoffe einsetzte. Ein Großteil der Karosserie bestand aus Kevlar oder Carbonfaser. Mit einem Trockengewicht von 1160 kg war er für einen Supersportwagen mit V8-Turboantrieb außergewöhnlich leicht.