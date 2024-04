Weniger ist mehr

Auch wenn der „rohe“ Look ein gewichtssparender „Trick“ ist, der verwendet wird, um die Leistung im Rennsport zu verbessern (im Grunde genommen bedeutet weniger Farbe ein leichteres Auto und damit höhere Geschwindigkeit), ist die Leistung hier nicht die Inspiration. Und der Prozess ist keine Vereinfachung: In der Tat ist die Personalisierung „carbonio a vista“ äußerst komplex und erforderte ein Umdenken bei der gesamten Montage der Karosserieteile des Daytona SP3. Normalerweise kaschiert die Lackierung dieses Icona-Modells kleine Schönheitsfehler, die sich an der Verbindung der Carbonfaserplatten bilden können. In diesem Fall musste Maranello jedoch eine ausgeklügelte Untersuchung durchführen, um die Platten so zu positionieren, dass solche Schönheitsfehler nicht entstehen. Ein weiterer Teil der Lösung bestand darin, einen Teil des Daytona SP3 mit einer Lackierung zu versehen, deren Ton-in-Ton-Farbe das darunter liegende Carbonfaser-Finish betont und gleichzeitig kleinere Unvollkommenheiten kaschiert, die an anderer Stelle auftreten können.