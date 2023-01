Gemeinsam lernen

Bei Ferrari, wo wir uns nicht so schnell mit etwas zufrieden geben, ist das nicht so. Es war nicht so in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als ein gewisser Enzo Ferrari noch vor der Gründung seiner Fabrik in Maranello mit der Organisation professioneller Abendkurse begann und 1963 jene Schule gründete, die bis heute den Namen Dino Ferrari trägt.

Auch in letzter Zeit war es nicht so: Dies bestätigt die Reihe der Bildungsinitiativen von Ferrari in Italien – beispielsweise der Wiederaufbau der Schule in Amatrice nach dem Erdbeben von 2016 – und im Ausland in Zusammenarbeit mit Save the Children.



Und auch jetzt, in der Gegenwart, hat sich unsere Einstellung nicht geändert. Man denke etwa an die Spende von IT-Material an die Schulen der Region während der Pandemie; an das Projekt „Arcipelago Educativo“ in Zusammenarbeit mit der Fondazione Agnelli und Save the Children zur Sicherstellung des Unterrichts für am stärksten benachteiligte Kinder; an die Eröffnung des e.DO Learning Center, eines Labors am Istituto Fermo Corni in Modena erst vor wenigen Wochen, das den Schülern und Lehrern dieser Oberstufenschule innovative Lernerfahrungen in Fächern wie Mathematik, Naturwissenschaften und Technik bietet.