Antonello Coletta, Head of Ferrari GT Sporting Activities, beschreibt den Ferrari 499P „als Hommage an unsere Vergangenheit und als Manifest für unsere Zukunft“.

„Der 499 bestätigt unser Interesse an Langstreckenrennen. Diese sind Teil unserer Geschichte: Seit jeher haben wir diese Art von Rennen genutzt, um neue Technologien zu testen“, kommentiert er.

Mit den Finali Mondiali ging auch das Rennjahr der Corse Clienti im Autodromo Internazionale Enzo und Dino Ferrari in Imola zu Ende. Zumindest was die Ferrari Challenge Trofeo Pirelli-Serie in Europa, Nordamerika und Großbritannien angeht.





Für Franz Engstler, einen Fahrer aus Deutschland, wird dieser Tag unvergesslich bleiben: In seiner ersten Ferrari Challenge-Saison konnte er in der Coppa Shell ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Nach seinem Sieg in der Europameisterschaft mit 196 Punkten in 14 Rennen (dank sieben Siegen und vier zweiten Plätzen) sicherte er sich bei den Finali Mondiali den obersten Platz auf dem Podest: Er holte die Pole Position, schaffte die schnellste Runde und fuhr als Erster über die Ziellinie.