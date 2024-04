Janniks erstes Mal

Der junge Mann mit den roten Haaren lächelt.

Er lächelt, als er ins Ferrari-Museum nach Maranello kommt und einen Streifzug durch die Geschichte des Cavallino Rampante unternimmt.

Er lächelt, als er beim Besuch der Montagelinien herausfindet, dass jeder Ferrari von Hand gefertigt wird und ein echtes Unikat ist.

Er lächelt, als er in der Ferrari Classiche-Abteilung einige der berühmtesten Modelle bestaunen kann.

Er lächelt, als er einen Rennwagen der Scuderia Ferrari aus der Nähe sieht.

Er lächelt, als er sich ans Steuer eines blauen Ferrari Purosangue setzt und ihn über die Hügel rund um Maranello lenkt.

Vor allem aber lächelt er, als ihn Chef-Testfahrer Raffaele De Simone in die Box an der Rennstrecke in Fiorano mitnimmt, wo ein SF90 Spider Assetto Fiorano auf ihn wartet.