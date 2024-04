Es begann mit einer Skizze

Als Hommage an die offizielle Farbe der nahe gelegenen Stadt Modena wurde der Hintergrund der entstehenden Plakette absichtlich in einem leuchtenden Gelb gehalten. „Aber hauptsächlich waren es Enzos Ideen, die die Dinge ins Rollen brachten“, erinnert sich Emilio Candiani heute. So zeigte ein früher Entwurf für die Plakette des 125 S oben drei geschwungene Linien in den italienischen Nationalfarben. „Aber ich erinnere mich, dass Enzo zu Gerosa sagte: ‚Nein, ich will keine Kurven, sie erinnern mich an Bugatti-Kühlergrills. Zeichne mir gerade Linien!‘“





Auch das Gesicht des Pferdes wurde nach und nach immer detaillierter. „Irgendwann bestimmte Enzo, dass der Huf in der Luft schweben und nicht auf dem Schriftzug ruhen sollte. Daher bat er Gerosa: ‚Me la faccia che voli‘ – lass es für mich fliegen‘“, lacht Emilio. Eine Wandtafel vor der historischen Werkstatt in der Via Albani in Mailand erinnert heute an die talentierten Candiani-Handwerker.





Emilio Candiani wurde mit dem Ehrentitel ‚Cavaliere‘ - Ritter der Industrie - ausgezeichnet. Mit bewegter Stimme erklärt Cavaliere Candiani: „Wir sind sehr stolz darauf, einen Beitrag zu einem der berühmtesten Symbole der Welt geleistet zu haben. Und es ist eine rein italienische Geschichte. Enzo war ein Mensch, der immer sehr professionell und gut vorbereitet war. Was mir von ihm in Erinnerung geblieben ist, war, wie stark er an sein Projekt glaubte. Das war berührend. Und er hat immer nach vorne geblickt.“