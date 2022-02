Schon auf den ersten Blick strahlt der 296 GTB Wendigkeit aus. Er hat den kürzesten Radstand in der Ferrari-Baureihe und ruft sofort ein paar der glorreichsten SWBs aus der illustren Vergangenheit der Marke in Erinnerung. Auch sein muskulöses Heck erinnert an den legendären Ferrari 250 LM, allerdings in einem sehr modernen Look, der durch einen großen mittleren Auspuff betont wird. Die Silhouette des Fahrzeugs ist frei von jeglichen Aerodynamik-Anhängseln, was die Reinheit des Designs und die Kompaktheit des Fahrzeugs noch zusätzlich unterstreicht.





Um uns von seiner adrenalingeladenen Wendigkeit zu überzeugen, haben wir den 296 GTB auf der Panoramica Zegna, einer außergewöhnlichen Serpentinenstraße in den Bergen des Piemonts in knapp 1.000 m Höhe über der weitläufigen Poebene getestet.