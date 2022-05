Das Werk in Maranello blickt auf 75 Jahre Innovation zurück und ist darauf ausgelegt, einige der technologisch fortschrittlichsten Fahrzeuge der Welt zu produzieren. Doch trotz der Softwarekomplexität, die jedes neue Auto mit dem „Cavallino Rampante“ prägt, ist eines seit einem Dreivierteljahrhundert gleichgeblieben: Ferraris sind rot.





Tatsächlich können Sie Ihren Ferrari in fast jeder gewünschten Farbe bestellen. Mit fortschreitender Innovation erhielten auch Lacke auf Wasserbasis Einzug und Kunden können nun für die Außenlackierung aus einer schier unbegrenzten Anzahl an Optionen wählen. Und dabei haben wir noch nicht berücksichtigt, dass alle Farben sowohl in matter als auch in glänzender Ausführung verfügbar sind und dass für ein einzelnes Auto auch mehrere Farben gewählt werden können.





In der Lackiererei durchläuft ein Ferrari 21 Phasen, von seiner Ankunft bis hin zur fertigen Lackierung. Der Prozess verlängert sich ein wenig, wenn ein Kunde eine spezielle Lackierung wünscht.