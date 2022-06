Nach 75 Jahren der Innovation ist es einleuchtend, dass die heutigen Ferraris kaum mehr Ähnlichkeiten mit ihren Vorgängern aufweisen, die Mitte des vergangenen Jahrhunderts gefertigt wurden. Moderne Straßenferraris – der Inbegriff fortschrittlicher Ingenieurskunst – greifen auf eine technologische Bandbreite zurück, die sich der Rennstall in sieben Jahrzehnten als Vorreiter bei offenem und geschlossenem Fahren hart erarbeitet hat.





Doch egal, wie innovativ ein Wagen entwickelt wird, einige Kernaspekte bleiben so echt wie beim 125 S, der 1947 als erster Ferrari präsentiert wurde. Nach wie vor stammt der Antrieb von den Kolben, sogar bei den neuen Hybridwagen: An der V8-Motor-Station in der Motorfertigungslinie werden alle Kolben der täglichen Produktion nach einer präzisen Abfolge eingebaut, die auf 75 Jahren handwerklicher Erfahrung beruht.