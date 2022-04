Das Tempo ist sicherlich höher als zu Scagliettis Zeiten. Die Montagelinie schafft 62 Autos pro Tag, aufgeteilt in V8- (und heute auch den V6 296 GTB) und V12-Modelle. Jedes Auto durchläuft 36 Stationen, wobei für jeden Schritt 16 Minuten veranschlagt sind, obwohl der Automatisierungsgrad des Produktionsprozesses je nach Zylindergröße leicht unterschiedlich ist.







Die drei Hauptstufen innerhalb der Karosserieschweißanlage sind als Lastratura, Ferratura und Revisione bekannt. Im ersten Schritt werden die Strukturteile von Seitenwänden und Dach an das Basischassis geschweißt. Die zweite Phase beginnt mit einer Überprüfung der Schweißarbeiten, dann erfolgt die Reinigung aller Oberflächen, bevor bewegliche Teile wie Türen und Fronthaube hinzugefügt werden. Die dritte Stufe ist die abschließende Qualitätskontrolle. Das Auto wird gewaschen und einer Spezialbeleuchtung ausgesetzt, um Toleranzen zu überprüfen (bei einigen Modellen darf beispielsweise nur ein Spalt von 3,5 Millimetern zwischen Tür und Seitenwand bestehen) und die ästhetischen Oberflächen nach dem Schweißen zu kontrollieren.





Alle Autos an der Montagelinie müssen diese drei Phasen durchlaufen, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem V8- und dem V12-Prozess. Dieser ist in einem Bereich namens OP40 zu finden, in dem vier Roboter untergebracht sind. Bei den V8-Modellen wird die gesamte Montage der hinteren Verkleidungen von diesen Robotern durchgeführt, die über zwei Stockwerke hinweg arbeiten, die richtigen Teile je nach Fahrgestell suchen und sie anschweißen.





Im Gegensatz dazu gibt es beim V12-Schweißprozess keine Automatisierung. Das Schweißen wird hier von Spezialisten durchgeführt und erfordert präzise ästhetische Fähigkeiten, die sich von allen anderen Schweißarbeiten in der Werkstatt unterscheiden. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Karosserie nach der Montage zu einer vollständigen fertigen Form wird und nicht wie zwei miteinander verbundene Teile aussieht.





Es ist dieser manuelle Ansatz, der vielleicht die handwerkliche Hingabe des Karosserieschweißens definiert, die seit Generationen besteht. Zu Scagliettis Zeiten verkündeten die stetigen manuellen Geräusche von Hämmern und Metallpressen die Ankunft einer weiteren Ferrari-Ikone; Heute ist es die präzise ästhetische Arbeit, die von Hand und nicht von Robotern ausgeführt wird, die den Unterschied ausmacht.