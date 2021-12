Damit der Gesamteindruck nicht zu wuchtig ist, sind die Felgen aus Leichtmetall nicht in Schwarz, sondern in Grigio Corsa lackiert. Dadurch bleiben die Details erhalten. Die Carbonfaser auf der Außenseite hingegen ist glänzend, als Gegenstück zur matten Version im Interieur.“

Klingt kompliziert? Glücklicherweise stehen jedem Kunden, der einen Termin im Rahmen des Tailor Made-Programms vereinbart, zwei Designer zur Verfügung: einer, um den Kunden über mögliche Optionen zu beraten, der andere, um diese Optionen in Echtzeit auf einem Computer umzusetzen. Viele Ferrari-Kunden besuchen gerne die physische und geistige Heimat des Unternehmens in Maranello, aber es gibt auch Tailor Made-Zentren in New York und Shanghai.

Dieser demokratische Aspekt des Tailor Made-Programms spiegelt sich auch in der Auswahl der Ferrari-Typen wider, die für einen Umbau gewählt werden. Während die Fahrzeuge in limitierter Auflage – zum Beispiel der Monza SP1 und SP2 – logische Kandidaten für eine weitere Personalisierung sind, kommen alle Fahrzeuge der aktuellen Ferrari-Palette für die Tailor Made-Bearbeitung in Frage, und die Besitzer wählen eine überraschende Vielfalt von Modellen aus. Es ist ein exklusiver Club, aber auch einer, der allen offensteht.