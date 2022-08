Die Kreativköpfe des Programms sind stets auf der Suche nach Themen, die in ihr umfangreiches Angebot integriert werden können. So kam es zu einer Zusammenarbeit zwischen dem Centro Stile in Maranello und Cool Hunting, dem vor 19 Jahren gegründeten Online-Magazin für Lifestyle mit Fokus auf Kreativität und Innovation in den Bereichen Kunst, Design und Technik.

Flavio Manzoni, Chief Design Officer von Ferrari, nannte das Projekt „ein Aufeinandertreffen der Kulturen, zwischen unserer Marke und dem Wissen über traditionelle japanische Handwerkskunst, das sie nachweislich in den Wagen integrieren konnten“.





Alles begann in New York mit einem Treffen im Tailor Made-Showroom von Ferrari in Manhattan im Jahr 2019, kurz nach der Markteinführung des Ferrari Roma. Evan Orensten und Josh Rubin, Executive Editor bzw. Executive Creative Director von Cool Hunting, waren gerade selbst von einer Forschungsreise aus Japan zurückgekehrt. Dort waren sie traditionellem Handwerk und handwerklichen Methoden auf der Spur, die über Generationen weitergegeben wurden.