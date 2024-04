Unglaubliche Garagen mit Per Gessle

Per Gessles Leidenschaft für das Cavallino Rampante begann, als er zum ersten Mal den roten Dino 246 GT sah, den Tony Curtis in der Fernsehserie ‚Die 2‘ aus den 1970er Jahren fuhr. In Gessles Hotel Tylösand an Schwedens herrlicher Südwestküste findet sich in seiner wunderschön gestalteten Garage – die auch eine umfangreiche Fotosammlung beherbergt – die ‚Joyride Car Collection‘, eine Reihe von ikonischen Ferrari-Modellen, darunter ein 599 GTO, ein F12 und natürlich ein leuchtend roter Dino 246 GT.