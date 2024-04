Ernie Boch Jr. ist ein leidenschaftlicher Sammler von Autos, Kunstwerken aus Indien und Gitarren. Der ehemalige Besitzer und CEO eines Imperiums von Autohäusern und -werkstätten und einstige Bandleader der Bluesrockband „Ernie and the Automatics“ hat sein Haus in Norwood, Massachusetts, in ein Museum verwandelt. Ferrari-Autos – darunter ein 330 GT 2+2 von 1965 und ein 512 BB von 1979 – nehmen einen Ehrenplatz in seiner Sammlung ein, die er gerne mit Freunden teilt