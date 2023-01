Erfolgreich auf lange Sicht

Heute und somit 50 Jahre nachdem die Scuderia Ferrari zuletzt in Le Mans antrat – als ein 312P 1973 den zweiten Platz erlangte –, ist das Cavallino Rampante zurück. Ferraris sind seitdem regelmäßig auf der Sarthe-Rennstrecke gefahren und haben oft Klassensiege errungen. Tatsächlich gewann erst letztes Jahr ein Ferrari 488 GTE die GTE Pro-Klasse.





Nächstes Jahr wird Ferraris atemberaubender neuer 499P jedoch um den Gesamtsieg kämpfen. Die Marke tritt in der LMH-Eliteklasse (Le Mans Hypercar) in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft an, einschließlich Le Mans, und nutzt einen fortschrittlichen Hybrid-Elektroantrieb: ein V6 296 GT3-basierter Twin-Turbo-Heck-Mittelmotor in Kombination mit einem vorderen Elektromotor. Die Gesamtleistung beträgt 680 PS.





Der Wagen ist futuristisch und stellt die neue Technologie von Ferrari auf den Prüfstand. Zugleich ist er reich an Tradition: beispielsweise in seiner Farbgebung, die an den 50 Jahre alten 312P und einen gefeierten Le-Mans-Rekord erinnert, der auf einen berühmten Sieg vor 73 Jahren zurückgeht.