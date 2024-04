CHARLES UND CARLOS IM FERRARI STORE

Ein Bad in der Menge für Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari Store in Mailand. Am Abend des 30. August, wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Großen Preis von Monza, trafen die beiden Scuderia-Piloten auf Fans und Tifosi in der Innenstadt. Das war gleichzeitig auch eine Gelegenheit, eine Ausstellung mit ein paar ikonischen Anzügen großer Ferrari-Fahrer von gestern und heute zu bewundern, von jenen von Felipe Massa und Fernando Alonso bis hin zum gelben Anzug, den Leclerc letztes Jahr in Monza zur Feier des 75-Jahr-Jubiläums des Cavallino Rampante getragen hat.