Hungarian Rhapsody

Es werden nur fünf Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano in dieser speziellen Konfiguration produziert. Sie vereinen Geschichte, Innovation und Exklusivität – eine Hommage aus dem Jahr 2023 an einen der erfolgreichsten Grand-Prix-Wagen der Marke. Es ist eine harmonische und temperamentvolle Fusion aus vergangenem Ruhm, moderner Vision und fortschrittlichster Antriebstechnologie. Wie der Einsitzer F2004 stellt auch dieser Wagen mit Mittelmotor einen Höhepunkt in puncto Technik aus Maranello dar. Das Auto aus dem Ferrari Atelier erzählt nicht nur die Geschichte einer Ikone, es verleiht ihr neue Frische. Es ist eine Ode an Ferraris unermüdliches Streben nach Leistung und sorgt dafür, dass das Erbe dieses glorreichen Kapitels in der Geschichte der Scuderia Ferrari lebendig bleibt.

Das erste der fünf Autos wurde in Budapest vor einer ausgewählten Gruppe von Ferrari-Liebhabern und in Anwesenheit des Teamchefs der Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, enthüllt. Eine bemerkenswerte Koinzidenz ist, dass Ferraris großer Sieg vor 19 Jahren mit der Eröffnung der ersten Ferrari-Händlerniederlassung durch die Familie Lippi in der ungarischen Hauptstadt zusammenfiel. Alle fünf Fahrzeuge wurden bereits im Vorfeld an ungarische Kunden verkauft.