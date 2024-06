Urlaub auf dem Eis

Der Purosangue bewältigte den vereisten Untergrund mit viel Geschick und Wendigkeit, so dass viele der Teilnehmer ein ähnliches Fazit zu ihrer Fahrt über Schnee und Eis zogen – ein Fazit, das man auch in Vergangenheit schon öfter zu diesem Auto gehört hat: Trotz seiner Größe bietet der Purosangue ein fast schockierendes Maß an Vielseitigkeit, das in seiner Klasse selten bis nie zu finden ist.

Wie für die Esperienza-Serie üblich, kam auch das Soziale während der Veranstaltung nicht zu kurz: So erhielten die Ferrari-Besitzer aus ganz China eine Einführung in die Küche der Inneren Mongolei. Das gastronomische Erlebnis wurde von traditioneller Live-Musik mit der für die Mongolei typischen Pferdekopfgeige untermalt. Auch stand eine interaktive Musikstunde mit mongolisch-tuwinischem Kehlkopfgesang auf dem Programm. Sogar bei den Go-Kart-Rennen gab es traditionelle Jurten, um sich in den Pausen zu entspannen, was für ein authentisches Flair sorgte und den Teilnehmern die einzigartige Kultur der Region näherbrachte.