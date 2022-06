Der Monza SP1 und der SP2 sind von der Rennsport-Barchetta inspiriert, die 1948 mit dem Ferrari 166 MM an den Start ging und sich in einer langen Reihe offener Sportwagen, die in den fünfziger und frühen sechziger Jahren aus den Werkstoren in Maranello rollten, weiterentwickelte.





Der Monza wird von demselben V12 mit Saugmotor angetrieben, der auch im 812 Superfast zu finden ist. Diese Maschine kann den legendären Ferrari in 2,9 Sekunden aus dem Stillstand auf 100 km/h hochjagen und gelangt erst an ihre Grenzen, wenn das Tacho 299 km/h zeigt.