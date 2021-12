In den letzten vier Jahrzehnten hat Adler ein konkurrenzloses Know-how in der Verarbeitung von Kunststoffen und anderen Materialien erworben. Das Unternehmen ist der führende italienische Hersteller von Systemen für akustischen und thermischen Komfort in Fahrzeugen und steht weltweit an zweiter Stelle bei Innenauskleidung, Türverkleidungen und Fußmatten – stets in Fahrzeugen.





Adler Plastic hat seinen Sitz in Ottaviano, einer kleinen Stadt etwa 20 km nordöstlich von Neapel, buchstäblich in den Ausläufern des Vesuvs. Wir unterhalten uns im Büro von Scudieri. An der Wand hinter ihm hängen eine Reihe von Bildern älterer und neuerer Ferrari-Autos – darunter der neue Ferrari Monza SP2 –, die der Unternehmer sein Eigen nennt. „Das sind einige der Ferrari-Autos, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe“, sagt Scudieri stolz und fügt hinzu, dass er kürzlich einen Ferrari Roma bestellt hat.