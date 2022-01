Niemand hatte erwartet, dass er beim nächsten Rennen, dem Großen Preis von Spanien, auf dem engen und schmalen Circuito del Jarama nördlich von Madrid triumphieren würde. Die britischen Autos – Williams, McLaren, Lotus und Brabham – hatten ein besseres Handling und mehr Bodenhaftung.





Das Qualifying bestätigte die Prognosen der Experten. Villeneuve belegte den siebten Platz in der Startaufstellung, sein neuer französischer Teamkollege Didier Pironi lag weit abgeschlagen auf Platz 13. Beim Start, vor den Augen des spanischen Königs und bei brütender Hitze, katapultierte sich Villeneuve auf den dritten Platz. In der 14. Runde des 80-Runden-Rennens hatte er in heroischer Manier die Führung übernommen. Trotz nachlassender Reifen, Turboloch und schlechtem Handling hielt Villeneuve verbissen durch. Ein Fahrer, der für seine Extravaganz und Geschwindigkeit bekannt war, zeigte nun die Kehrseite seiner Fähigkeiten: Intelligenz, Zähigkeit und Konzentration.





Wiederholt setzte er seine berühmten späten Bremsmanöver ein. Er nutzte die Leistung des Ferrari-Turbos, um seinen Vorsprung auf der Start-Ziel-Geraden auszubauen, bevor er auf dem kurvigen Abschnitt – der den größten Teil der Strecke ausmachte – wieder eingeholt wurde. Es war ein taktisch brillanter und disziplinierter Sieg. Die Fahrer, die den kleinen Kanadier verfolgten, tauschten die Plätze.