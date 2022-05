Ein ähnlicher Ansatz wurde beim 308 GTS von 1977 gewählt, und das Mondial Cabriolet von 1983 schaffte es trotz der obligatorischen strukturellen Verbesserungen irgendwie, ein Faltdach und vier Sitze unterzubringen. Der 348 Spider kam 1993 auf den Markt, Ferraris erstes Zweisitzer-Cabrio-Coupé seit dem 365 GTS im Jahr 1969. Sein Nachfolger, der F355, sollte als Berlinetta, als GTS mit Targa-Dach und als Spider erhältlich sein, wobei die ikonischen hinteren Streben des GTB verloren gingen, dafür aber ein ausgeklügeltes Faltdach hinzukam.





Sein Nachfolger war noch cleverer. Der 360 Modena Spider war das erste Vollaluminium-GT-Auto von Ferrari, und das Design von Pininfarina war an eine neue, modernistische Ästhetik angelehnt. Das Verdeck klappte in 20 Sekunden in einem komplexen mechanischen Ballett aus ineinandergreifenden Blechen und Paneelen ein. Zwei Überrollbügel hinter den Insassen unterstrichen das Augenmerk auf Sicherheit, unterstützt durch Verkleidungen, die ebenfalls dazu beitrugen, die Form am Heck des Autos zu definieren. Dann traten der minimalistische 550 Barchetta und der 575 Superamerica in Erscheinung, der einen außergewöhnlichen elektrochromen Glasdach-Mechanismus verwendete, der vom ehemaligen Pininfarina-Designchef Leonardo Fioravanti patentiert und gemeinsam mit dem italienischen Glasspezialisten Saint Gobain entwickelt worden war. Die Bedachung dreht sich um 180 Grad auf einer einzigen Achse, um bündig mit dem Kofferraum abzuschließen. Ferrari ging noch einen Schritt weiter und ließ den Besitzern die Wahl zwischen fünf verschiedenen Tönungen für die ein Quadratmeter große Glasscheibe, die über eine Wählscheibe auf dem Tunnel bedient wurde.