Barnard und sein Team waren auch bestrebt, das Schaltgestänge zu eliminieren, um die nächste Generation des Fahrwerks zu optimieren, um eine bessere aerodynamische Effizienz und ein schlankeres Aussehen zu erzielen.





Als sich das System Ende 1987 erfolgreich bewährt hatte, wurde beschlossen, das neue Getriebe in vollem Umfang zu nutzen; das war starker Tobak für Ferrari. Zwei Prototypen wurden auf der Grundlage des 639 aus dem Jahr 1988 gebaut, aber nie eingesetzt, so dass eine schnell überarbeitete Version des F1-87 entstand. Vielleicht der Preis des Fortschritts. Barnard blieb hartnäckig und musste sich durchsetzen, vor allem in den Monaten nach dem Tod von Enzo Ferrari im August 1988, als die neue Geschäftsführung die technische Ausrichtung des Teams in Frage stellte. Die mangelnde Zuverlässigkeit des Getriebes wurde schließlich auf eine unterdimensionierte Batterie zurückgeführt, und Ferraris Partner Magneti Marelli konnte das Problem beheben.