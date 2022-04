Die Hauptinstrumente sehen vertraut aus, große Messgeräte, die von Ferraris Partner Veglia geliefert werden. Die zusätzlichen Messgeräte sind nun quer über das Armaturenbrett verteilt. Übrigens fuhr der leider schon verstorbene, großartige Stirling Moss einen 250 GT Competizione bei der Goodwood Tourist Trophy 1960 zum Sieg und konnte sich den Live-Kommentar des Rennens im Radio des Autos anhören. Es war hilfreich, zu wissen, sagte er, wie groß die Lücken zu den nachfolgenden Autos waren …





1964 fügte der betörende 250 GT Lusso etwas mehr Luxus hinzu und gestaltete das Instrumentenlayout grundlegend neu. Jetzt wurden die Hauptmessgeräte in die Mitte in eine doppelte Einhausung verlegt, wobei die fünf Hilfsmessgeräte in einer separaten Kuppel vor dem Fahrer angeordnet waren. 1966 zeigte der 365 P Berlinetta Speciale, was in puncto Interieur möglich war, indem er trotz Mittelmotorkonfiguration und kompakter Abmessungen irgendwie drei Sitze im Auto unterbrachte.