Innovation und Design gehen Hand in Hand, wenn wir Ferraris Lichtentwicklung über die Jahre hinweg verfolgen. Der 166 MM Barchetta, der von der Carrozzeria Touring aus Mailand entworfen wurde, hat ein ausdrucksstarkes, elegantes und fast unschuldiges Aussehen. Nur vier Jahre später erschien der 375 MM: Der wohl bekannteste Wagen dieser Modellreihe ist das Auto mit Scaglietti-Karosserie für den berühmten italienischen Neorealismus-Filmregisseur Roberto Rossellini; die verdeckten Scheinwerfer und die in den Kühlergrill eingelassenen Zusatzscheinwerfer sind äußerst leistungsstark.





Erwähnenswert ist auch das Auto, das er für seine Frau – die Schauspielerin Ingrid Bergman – bestellte. Die Scheinwerfer dieses Wagens sind im oberen Teil der vorderen Kotflügel verborgen und in einem Stil gestaltet, der seiner Zeit weit voraus war: So sieht der 612 Scaglietti aus dem Jahr 2003 – eine Hommage an dieses Modell – trotz dieses Bezugs zur Vergangenheit äußerst modern aus.





Ein paar Jahre später erschien der 250 GT California Spyder: ein weiterer Ferrari, der mit der Absicht entwickelt wurde, einen wachsenden und einflussreichen Kundenstamm aus den USA anzusprechen. Verdeckt oder offen: Die Besitzer konnten sich entscheiden – jedoch beeinflusst die extreme Seltenheit der Version mit kurzem Radstand hier die Meinung (nur 16 Autos mit offenen Scheinwerfern wurden gebaut).