Ein Sieg in Le Mans, wo es doppelte Punkte gibt, war der Eckstein der Saison von Pier Guidi und Calado und katapultierte sie in einem erbitterten Kampf mit dem Porsche-Duo Kévin Estre und Neel Jani an die Spitze der Meisterschaft zurück. Die Nummer 51 von Ferrari übernahm in der 11. Stunde die Klassenführung der 24 Stunden und hatte danach auf dem Weg zum Sieg gegen die konkurrierende Chevrolet Corvette C8.R mit 40 Sekunden Vorsprung freie Bahn.





Pier Guidi und Calado führten vor den letzten beiden Rennen der neu arrangierten Saison in Bahrain mit 12 Punkten. Eine drastische Änderung in der sogenannten Balance of Performance, mit der die Organisatoren versuchen, gleiche Wettbewerbsbedingungen im gesamten GTE-Feld zu schaffen, schmälerte dann ihre Chancen beim 6-Stunden-Rennen von Bahrain.