Ferrari Down Under

Zwei Rennfahrer führten Ferrari unabhängig voneinander in Down Under ein. Die größere Bedeutung kam Bill Lowe zu, der 1952 den ersten Ferrari nach Australien importierte. Lowe war erfolgreicher Amateurfahrer, der 1929 beim Großen Preis von Australien Dritter geworden war. Als begeisterter Motorsportler war er von den eleganten Ferrari-Sportwagen fasziniert, die sich in den frühen 50er Jahren auf europäischen Rennstrecken schön langsam einen Namen machten. Er wollte einen kaufen. Enzo Ferrari zögerte: Australien hatte schließlich keinen Ferrari-Vertreter.

Lowe, Inhaber einer erfolgreichen Elektrofirma, schlug vor, dass er Importeur werden könnte. Man fand eine Einigung, und 1952 wurde der erste Ferrari nach Australien geliefert: ein 212 Inter Berlinetta. Lowe nutzte ihn für Bergrennen, bevor er ihn zum Verkauf anbot. WH Lowe and Co blieb bis 1974 offizieller australischer Importeur.

Die andere große Figur in Ferraris australischer Geschichte war der englische Formel-1-Rennfahrer Peter Whitehead. Der Mann aus Yorkshire gewann 1938 den Großen Preis von Australien und fuhr einen ERA auf dem legendären Mount Panorama Circuit in Bathurst, wo heutzutage eines der berühmtesten Tourenwagenrennen der Welt stattfindet. Er war auch der Erste, an den Enzo Ferrari 1949 ein Formel-1-Auto verkaufte – einen 125er. In britischem Renngrün lackiert, gewann er in jenem Jahr den Großen Preis von Tschechien und wurde Dritter beim Großen Preis von Frankreich.