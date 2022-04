Der Große Preis von San Marino in Imola am 9. April 2000 war die dritte Runde im Rennen um den Weltmeister-Titel. Schumacher wollte auf der Rennstrecke in der Emilia Romagna östlich von Bologna seinen Hattrick aus Grand-Prix-Siegen vervollständigen. Der Deutsche hatte zuvor in Australien und Brasilien gewonnen, obwohl der amtierende Doppelweltmeister Mika Häkkinen in seinem McLaren-Mercedes bei beiden Rennen auf der Pole gestanden war. In beiden GPs kämpfte Häkkinen mit Zuverlässigkeitsproblemen. So hatte Schumacher in der Weltmeisterschaft einigen Vorsprung, als die Fahrer nach Imola kamen. Auch hier sind die Parallelen zu 2022 und Titelverteidiger Max Verstappen deutlich.