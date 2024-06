Die erste Etappe des Ferrari Tribute 2024 führte die teilnehmenden Autos von Iseo nach Turin. Nach den charmanten Kopfsteinpflasterstraßen von Bergamo durchquerte die Route die Provinz Novara, vorbei an glasklaren Seen und durch wunderschöne Bergdörfer. Die Ankunft in der Industriestadt Turin am späten Nachmittag war der Schlusspunkt eines wunderbaren ersten Tages.

Der zweite Tag der Tour startete früh am nächsten Morgen, als die Autos Turin in Richtung der historischen toskanischen Stadt Lucca verließen. Auf dem Weg nach Süden, entlang der schimmernden ligurischen Küste, legte der Autokorso in Rapallo eine Mittagspause am Meer ein, bevor die herrliche Küstenfahrt nach Süden fortgesetzt wurde und die Wagen in der Abenddämmerung zur zweiten Übernachtung in Lucca ankamen. Hier hallte die Symphonie der Ferrari-Motoren von den wunderschön erhaltenen Renaissance-Mauern der Stadt wider.