Es handelt sich um die dritte Ferrari-Kollektion von Creative Director Rocco Iannone und ist das letzte Kapitel einer Geschichte, die im Juni 2021 in Maranello mit der spektakulären Show in den V12-Fertigungshallen ihren Anfang nahm und im vergangenen Jahr mit der Präsentation der Herbst/Winter-Kollektion 2022-23 in Mailand fortgesetzt wurde.





Eine Geschichte aus Stil, Innovation und Exzellenz, die Ferrari seit 75 Jahren mit all seinen Produkten erzählt.





Die Fashion Show, die im Teatro Lirico Giorgio Gaber in Mailand stattfand, drehte sich um das Thema Träume. Der Catwalk wurde von dem Kunstfilm „The Dream of Dreamers“ begleitet, der in Zusammenarbeit mit der italienisch-kanadischen Regisseurin Floria Sigismondi und unter Mitwirkung von Taylor Hill und Alton Mason entstanden ist.