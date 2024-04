Familiäre Werte

„Ich habe noch nie einen F40 gefahren“, so Enzo Mattioli Ferrari. „Ich habe mit Spannung auf diesen Moment gewartet, denn es ist eines der ikonischsten Autos in unserer Geschichte, das letzte Modell, das mein Urgroßvater gesehen hat. Als Kind hatte ich sogar ein Poster eines F40 in meinem Zimmer. Bevor mein Großvater mir diesen Wagen anvertraut hat, wollte er, dass ich ein paar Runden in den Hügeln um Maranello drehe – mit ihm an meiner Seite. Er wollte sehen, wie ich mit diesem Modell zurechtkam, das man fast als straßentaugliches F1-Auto bezeichnen könnte. Man muss es mit einer großen Portion Respekt behandeln. Im Endeffekt ist mein Großvater von Anfang an mein Fahrlehrer gewesen: Als ich als Kind so tat, als würde ich einen Ferrari fahren, sagte er mir, wie ich schalten oder lenken sollte. Bis ich dann zum ersten Mal einen echten Ferrari fahren durfte, einen 328. Mein Großvater war immer sehr liebevoll mit mir, aber wenn er mir etwas erklärte, wollte er Aufmerksamkeit: Vor allem das Autofahren verlangt höchste Ernsthaftigkeit.“

„Ich bin schon recht früh Großvater geworden“, erzählt Piero Ferrari, „und meine Enkel und ich hatten schon immer eine sehr innige Beziehung. Ich habe jede Gelegenheit genutzt, um mit ihnen Zeit zu verbringen – ob beim Skifahren oder eben beim Autofahren. Enzo hat wie mein Vater und ich eine Leidenschaft für das Autofahren und für unsere Ferraris. Und er ist sich der Verantwortung bewusst, die unser Name mit sich bringt.“