F355 Berlinetta: Das Beste der Welt

Das ist jedoch eine Untertreibung für die Initialzündung, die die Ingenieure von Maranello mit diesem V8-Supercar in Gang setzten. Sie ließen gewissermaßen keinen Stein auf dem anderen. Das Ergebnis war ein weitaus runderes „Paket“ als bei seinem bereits beeindruckenden Vorgänger.

Der Technologietransfer aus der Formel 1 brachte zusätzliche Energie in die Leistung und das Handling des Zweisitzers, während der F355 Berlinetta gleichzeitig sicherer, komfortabler und einfacher zu bedienen war – unabhängig davon, ob die Besitzer den Col de Turini in Angriff nahmen oder durch Turin fuhren.

Während unter der Hülle eine Revolution stattgefunden hatte, bevorzugte Pininfarina für das Exterieur einen evolutionäreren Ansatz. Die Dachsäulen des ‚Flying Buttress‘ gehen elegant in eine belüftete Motorabdeckung über, während eine starke Gürtellinie den F355 Berlinetta oben an seinen 18-Zoll-Magnesium-Felgen optisch in zwei Teile teilt, als ob man die obere und untere Hälfte der Karosserie teilen könnte, wie ein Croupier ein Kartenspiel.