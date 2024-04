Im New Yorker Metropolitan Museum zeigt eine aktuelle Ausstellung mit dem Titel „A Passion for Jade“ die Bedeutung der Farbe in der Antike. Der in Ostasien nach wie vor hoch geschätzte Edelstein Jade zerbricht nicht, wenn er bearbeitet wird, und wurde vom chinesischen Philosophen Konfuzius mit menschlichen Tugenden wie Intelligenz, Wahrheit und Treue in Verbindung gebracht. Im alten Ägypten hütete Kleopatra ihre Smaragde wie ihren Augapfel.

Seit Beginn dieses Jahres stehen die Fashion Weeks weltweit im Zeichen der Farbnuancen Smaragd, Jade, Minze, Oliv, Khaki, Efeu, Apfel, Salbei, Matcha, Wald, Pistazie, Moos, Meerschaum und Limette. Das Bottega-Grün, mit dem diese Renaissance begann, sieht alles andere als natürlich aus. Es ist direkt, kühn, forsch und voller Energie; die Farbe der Green-Screen-Technologie.

Edel und beruhigend – Grün ist auch in der Inneneinrichtung im Kommen. Besuchen Sie eine neu eingerichtete Cocktailbar, ein Boutique-Hotel oder einen angesagten Club und lassen Sie sich auf das smaragdgrüne Samtsofa fallen. Beachten Sie die grün-weiß gestreifte Bettwäsche. Bewundern Sie die sattgrünen Wände, die oft in „Palm“ gestrichen sind, einem Farbton von Farrow & Ball, der als „Liebeserklärung an die ikonischen Palmen der Skyline von LA“ beschrieben wird. Oder in „Vining Ivy“ – ein tiefes, nuanciertes Grün, das an die Gewässer der Karibik erinnert und von den Branchenführern PPG und Glidden als Farbe des Jahres 2023 angekündigt wurde.