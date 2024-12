Erkennen Sie den Unterschied

Dieser Prozess des Karosseriebaus in Handarbeit kam bis etwa Anfang der 1970er Jahre zum Einsatz und machte jedes Fahrzeug zu einem Unikat. Modenas Abteilung beschäftigt sich auch mit Wagen, die ursprünglich mit diesen sehr manuellen Methoden gebaut wurden; Diese Zeit war weit entfernt von der in Masse produzierten Perfektion, die heute möglich ist. „Die Carrozzieri von gestern ‚nähten‘ ein Kleid auf die mechanischen Komponenten des Autos, wie Schneider“, fügt Modena hinzu. Die Autos, die Ferraris Classiche-Abteilung erreichen, haben größtenteils ein intensives Leben hinter sich, da sie von ihren Vorbesitzern gefahren und nicht in einer Garage abgestellt wurden. Viele fuhren Rennen, einige waren in Unfälle verwickelt, einige wurden umgebaut oder restauriert. Daraus resultiert dass, wenn ein Kunde mit einem Restaurierungsprojekt nach Maranello kommt, die Karosserie oft nicht genau so ist, wie sie war, als sie zum ersten Mal die Tore des Cavallino Rampante in der Via Abetone Inferiore verließ. Hier kommt die Lösung Digital Bodywork Analysis in Spiel.

Mithilfe einer fortschrittlichen Computersoftware ist das Ferrari Design Team in der Lage, zusammen mit Ferrari Classiche ein vollständiges 3D-Bild des gesamten Wagens und seiner Karosserie in seinem aktuellen Zustand zu erstellen. Kein Detail fällt durch den Rost – keine Beule, Kratzer, Dellen. Die Classiche-Handwerker greifen dann auf das Archiv von Maranello zurück, wo sie Bilder des Autos in genau dem Zustand finden, in dem es das Werk verlassen hat, mit seiner Originalkarosserie. Indem sie „Schnittbilder“ des 3D-Bildes über die Archivaufnahmen des Originalfahrzeugs legen, können die Techniker sehen, wo im Laufe der Jahre Veränderungen vorgenommen wurden. Dabei sind auch die mechanischen Einschränkungen zu berücksichtigen.