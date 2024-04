Enzos Traum

Angeblich werden manche Leidenschaften schon von klein auf – oft sogar schon in den ersten zehn Lebensjahren – in der DNA eines Menschen verankert. Manchmal bleiben sie jahrelang verborgen, machen sich aber später wieder bemerkbar und drücken dem Leben einen prägenden Stempel auf. So war das bei vielen Rennfahrern, nicht zuletzt beim aktuellen Aushängeschild der Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. Er gab im Alter von drei Jahren sein Debüt in einem Kart, das sein Vater Hervé an seinem Kart angebunden hatte.