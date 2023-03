Enzo Ferrari: 125 Jahre später

In seinem späteren Leben demonstrierte Enzo eine gnadenlose Zielstrebigkeit und den Glauben daran, was sein Unternehmen sein sollte. Dies äußerte sich in Innovationen und dem Überschreiten von Grenzen in jeglicher Hinsicht. Der erste Ferrari mit V12-Heckmotor kam 1971 auf den Markt und drei Jahre später holte die Scuderia Ferrari 50 Siege in der Formel 1. Als sich das folgende Jahrzehnt dem Ende näherte, repräsentierte der Ferrari F40 womöglich die Spitze von Enzos Traum von einem Ferrari – sowohl in Bezug auf die Ästhetik als auch auf die Leistung.

Als dieser legendäre Mann nur ein Jahr nach der Enthüllung des F40 verstarb, hatte er genug erreicht, um zehn Lebzeiten damit zu füllen. Er konnte wohl kaum ahnen, dass die von ihm gegründete Marke seine Kindheitsträume in einem solchen Ausmaß weiterverfolgen würde.