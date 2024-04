Elektrische Träume

Und wenn es um die Elektrifizierung geht, bleibt Ferrari seinem Rennsport-Erbe treu und konzentriert sich auf Gewichtseinsparung, Leistung und ein einzigartiges Fahrerlebnis, dank eines Prozesses, bei dem handgefertigte Batteriemodule in die Chassis der Autos an den Produktionslinien in Maranello eingebaut werden.

Berühmt ist Ferrari auch für den pulsierenden Sound seiner Motoren. Elektrische Antriebsstränge sind weitgehend geräuschlos und gleichmäßig im Betrieb, was für die meisten Automobilanwendungen geeignet ist. Aber Supercars setzen auf größere Emotionen und ein beeindruckender und harmonischer Soundtrack ist von entscheidender Bedeutung.

Dies ist der Grundsatz von Ferrari, seit 1947 das allererste Auto durch die Werkstore rollte. Daher arbeiten die Ingenieure von Ferrari derzeit an „Signature Sounds“ für seine Elektrofahrzeuge, die Emotionen wecken und denen der berühmten Verbrennungsmotoren Konkurrenz machen. Bei Ferrari ist es nicht üblich, Dinge vorzutäuschen. In Maranello bleibt man authentisch.