Eine Odyssee in Südostasien

Das Abenteuer führte den Konvoi anschließend in Richtung Norden, über die ikonische Second Penang Bridge und nach George Town. Hier, auf den von der UNESCO zum Welterbe erklärten Straßen, genossen die Ferrari-Kunden mit ihren Autos die Verschmelzung aus Tradition und Moderne in dieser kulturreichen Stadt.





Die Tour führte dann weiter in das dritte Land der Grand Tour – Thailand. Nach einem Mittagessen in Kedah begab sich der Konvoi nach Hat Yai, eine geschäftige Stadt im Land der tausend Lächeln, die für ihre kulturelle Vielfalt und ihren lokalen Charme bekannt ist. Dann fuhren die Ferraris entlang der malerischen Küste Thailands zum wunderschönen Khanom Beach und weiter zum Rajabhakti Park in Hua Hin, wo die hoch aufragenden Statuen der verehrten Könige Thailands dem Geschehen eine majestätische Note verliehen.