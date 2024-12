Eine neue Generation voller Power

Erster Stopp der Ferrari-Kolonne war ein ruhiges Künstleratelier im malerischen Dorf Jornets, das in einem ehemaligen Schafstall eingerichtet wurde. In diesem lichtdurchfluteten Tempel der Kreativität konnten die versammelten Ferraristi eine Serie von sieben Werken in einer modernen expressionistischen Bildsprache bewundern, die die Komplexität emotionaler und psychischer Zustände und den Einfluss von Dopamin erforschen. Bei Live-Gitarrenmusik ließen die Gäste die Serie auf sich wirken und nutzten die Gelegenheit, ihre Fragen an den Künstler zu richten.

Die nächste Etappe der Mallorca-Tour führte die Gruppe in eine Handwerks-Brennerei in Llucmajor. Nach einer herzlichen Begrüßung stellten die Inhaber ihr Unternehmen vor und berichteten von ihren Gin-Kreationen aus lokalen Zutaten – natürlich mit Wacholderbeeren als Basis. Was zunächst als Hobby begann wurde dank der Leidenschaft der Gründer bald zu einem ernstzunehmenden Geschäft: Die handwerklich hergestellten Gins sind eine Hommage an die Einzigartigkeit und Einfachheit des Mittelmeers und konnten bereits Preise gewinnen.