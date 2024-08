Ein liebevolles Zuhause

Im Juli 49 fand der Wagen seinen ersten Besitzer in Genua, 1951 dann einen zweiten in Florenz. Sein dritter Inhaber war Pietro Barbetti, der den 007-S trotz seiner „ungeraden“ Seriennummer bei der Mille Miglia 1952 auf den 20. Platz in seiner Klasse fuhr. 1953 erwarb Henry Bartecchi, ein in Italien stationierter Kapitän der US Army, den 166, mit dem er sowohl Erfolg als auch Pech hatte – darunter ein Monat Krankenhausaufenthalt nach einem Crash bei einem Bergrennen. Reparaturen forderten ihren Tribut am von der Mailänder Carozzeria Touring gefertigten Stufenheck. Als der 007-S den Atlantik 1954 überquerte, um bei Bob McKinsey zu wohnen, ließ der wohlhabende amerikanische Anwalt die Karosserie vom Fahrgestell trennen, um die Reparaturen fertigzustellen. Doch das Projekt geriet ins Stocken. Die Karosserie lag fast zwei Jahre lang einsam auf einem Feld, bis Thomas Wiggins 1956 auftauchte. Wiggins traf die schwierige Entscheidung, die Touring-Karosserie aufgrund ihres miserablen Zustands wegzuwerfen.

Es sollte jedoch noch 15 Jahre dauern, bis Wiggins passenden Ersatz fand – nämlich eine von nur fünf existierenden Ferrari-Coupé-Karosserien von Stabilimenti Farina, dem von Giovanni Farina gegründeten Turiner Karosserieunternehmen. Dessen Bruder Battista war „der“ Battista, der später mit der berühmten Firma Pininfarina durchstartete. Die Farina-Karosserie selbst stammte von einem 166er-Fahrgestell, das zuvor in den Vereinigten Staaten in eine missliche Lage geraten war. Sie war absolut sanierungsbedürftig. Bereits die schiere Größe des Vorhabens führte jedoch dazu, dass das Projekt erneut auf Eis gelegt werden musste. Für 23 lange Jahre. 1994 gab Wiggins seinen Traum vom Autofahren endgültig auf.