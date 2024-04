Fahren bis zur Perfektion

Sie arbeiten nicht nur in der Zentrale und auf der Rennstrecke von Fiorano, sondern müssen für einen vollständigen Test das Auto auch auf dem Balocco Proving Ground, dem Hochgeschwindigkeits-Nardò-Ring, in Nordschweden (zum Testen des Fahrverhaltens bei geringem Grip, extremen Temperaturen und Schnee) und in der glühenden Hitze von Dubai fahren.

Ganz zu schweigen von der unglaublichsten Strecke von allen, dem Nürburgring: Auf gut zwanzig Kilometern kombiniert sie so gut wie alles, was ein Auto in seinem Leben je bewältigen muss.

Unabhängig vom Breitengrad ist die Mission die gleiche, und der Testfahrer bleibt der Hüter dieser ungewöhnlich subtilen, fast unergründlichen Magie, die ein Auto in einen Ferrari verwandelt.