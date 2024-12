Die Testa Rossa Awards 2024

Die Plakette mit dem Cavallino Rampante ist weltweit als Markenzeichen für modernes Automobildesign und -technologie bekannt. Die Designer und Ingenieure der Marke zelebrieren jeden Tag Exzellenz. Das gilt auch für das engagierte Personal der Ferrari-Händler, das stolz darauf ist, die treue Ferrari-Kundschaft beim Verkauf, beim Service und im Rahmen des Kundendiensts zu unterstützen.

Die achte Ausgabe der Testa Rossa Awards, die im vergangenen Oktober am Hauptsitz des Unternehmens in Maranello stattgefunden hat, ehrte einige der talentiertesten Mitarbeiter der Ferrari-Händler, brachte sie zusammen und würdigte sie für ein weiteres Jahr, in dem sie in den weltweiten Ferrari-Händlerniederlassungen ein Höchstmaß an Servicequalität geboten haben.

Die Preise wurden in sechs Kategorien vergeben: Top Sales Executive, Top Marketing Executive, Top Service Manager, Top Technician, Top After Sales Ambassador und Top Pre-Owned Manager (eine in diesem Jahr neu eingeführte Kategorie). Die Nominierten wurden aus Tausenden von Mitarbeitern des weltweiten Ferrari-Händlernetzes ausgewählt, das 11 Regionen und 21 Länder umfasst.

Die 36 Finalisten – sechs in jeder Kategorie – wurden ausgewählt, nachdem sie eine Reihe von anspruchsvollen Kundendiensttests erfolgreich absolviert hatten, bei denen die Techniker einer strengen Bewertung ihrer technischen und diagnostischen Fähigkeiten unterzogen wurden. Die letztendlichen Gewinner bekamen ihre Preise überreicht, nachdem sie nach Maranello gekommen waren, um an der Endrunde dieses internationalen Wettbewerbs teilzunehmen.