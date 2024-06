Die Herzmacher aus Maranello

In Wahrheit machen sie sich heutzutage selten ihre Hände schmutzig; das Verfahren läuft so sauber ab, dass sie meist weiße Baumwollhandschuhe tragen. Der gesamte Konstruktionsprozess basiert auf einer Reihe von Formen, die zur Herstellung präzise kalibrierter Motorteile verwendet werden. „Die Grundlagen haben sich im Vergleich zu den ‚alten Zeiten‘ kaum verändert“, sagt Federico Santini, Head of Engine Components. Er vergleicht den gesamten komplexen Prozess mit der Arbeit eines Konditors, der Teig in Backformen füllt, die eine negative Abformung des beabsichtigten Endprodukts sind. Das Know-how der Gießerei umfasst verschiedene Disziplinen. „Es ist teils Chemie, teils Metallurgie, teils Maschinenbau“, erklärt Santini. Dieses vielfältige Fachwissen wurde im Laufe der Jahrzehnte weitergegeben und durch Schulungen am Arbeitsplatz ergänzt. „Dann gibt es ein paar patentierte Aspekte in Bezug auf einige der Behandlungen, Dinge, die wir lieber für uns behalten.“